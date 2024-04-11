Проект «музея под открытым небом» в Советске прошел экспертизу

Проект «музея под открытым небом» в Советске прошел экспертизу
Изображение из презентации проекта в Советске
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Благоустройство территории по объекту «Музей города Советска под открытым небом» получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация появилась в едином реестре актов.

Согласно документу, проектную документацию подготовила компания «Точка», зарегистрированная в Ленинградской области.

Летом 2023 года Советск стал одним из победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды. Там на федеральные средства планируют создать музей города под открытым небом на территории от автовокзала до дворца культуры. Концепцией предусмотрены благоустройство вокзальной и городской площадей, создание прогулочной и торговой зон, а также зон отдыха. В районе памятника Ленину в центре Советска хотят установить деревянный настил для проведения мероприятий и временных праздничных сооружений.



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