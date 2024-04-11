Дятлова подписала постановление о создании платных парковок в Калининграде

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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала постановление о создании в Калининграде платных муниципальных парковок с 15 мая 2024 года. Документ опубликован на сайте мэрии.

В перечень включены пять стоянок: на пересечении улицы Пролетарской и Озерного проезда — напротив башни «Врангель» (37 мест), у Детской поликлиники № 6 на улице Гайдара (31 место), у Дворца спорта «Янтарный» (59 мест), на улице Согласия (55 мест) и по улице Октябрьской у Медового моста (2 места).

Парковки будут работать в «круглосуточном с перерывами режиме». На стоянках устанавливается плата в 70 рублей в час за одно место для легковых автомобилей и 150 рублей в час для транспорта массой от 3,5 тонны. Исключение сделано для машин экстренных служб и силовых ведомств. Парковки также будут бесплатными для инвалидов (при наличии соответствующего знака на авто), ветеранов Великой Отечественной войны и бывших узников концлагерей.

В конце 2023 года власти Калининграда определили пять способов оплаты муниципальных парковок: банковской картой на парковочных стойках, с помощью телефона, умных часов и других устройств с поддержкой NFC, через мобильное приложение и через систему быстрых платежей в Telegram-боте. Сообщалось, что первые 15 минут пользования стоянкой планируется сделать бесплатными.

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