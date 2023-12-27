Власти определили пять способов оплаты муниципальных парковок в Калининграде

Власти Калининграда определили пять способов оплаты муниципальных парковок, которые планируют открыть в пяти местах. Чиновники разработали правила пользования стоянками, проект соответствующего постановления опубликован на сайте горадминистрации.



Как указано в документе, парковку можно будет оплачивать банковской картой на парковочных стойках, с помощью телефона, умных часов и других устройств с поддержкой NFC, через мобильное приложение и через систему быстрых платежей в Telegram-боте. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты «на условиях, предусмотренных соответствующим договором» между водителем и оператором.

Бесплатными муниципальные парковки планируют сделать для транспорта экстренных служб и силовых ведомств, инвалидов (при наличии соответствующего знака на авто), ветеранов Великой Отечественной войны и бывших узников. Для остальных категорий водителей первые 15 минут будут бесплатными, после этого стоимость будет рассчитываться поминутно. Если автомобиль припаркован на несколько мест, плата будет взиматься с учетом их количества.