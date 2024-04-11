Федосеев об износе сетей на 50%: «Аварийность растет, чудес не бывает»

В Калининграде продолжают стремительно изнашиваться теплосети, и коммунальщики прогнозируют дальнейший рост аварийности. Об этом на комиссии горсовета по городскому хозяйству в четверг, 11 апреля, заявил директор муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» Максим Федосеев.



Федосеев заметил, что на текущий момент по внутриквартальным сетям процент износа составляет около 30%, а по магистральным — около 50%.

«Это цифры оценочные, — уточнил он. — Чтобы определить точные, нужно все эти сети откопать. Мы говорим: „свыше нормы эксплуатации“, то есть свыше 20 лет. Это влияет и на экономику, то есть я в год трачу порядка 50-60 миллионов чисто на устранение аварий. Соответственно, каждая авария — это экскаватор. Он копает яму, потом мы восстанавливаем это все. Аварийность растет, чудес не бывает, Мы должны перебирать в год 15-20 километров сетей и делать это лет десять, чтобы прийти в какую-то норму. Сейчас мы делаем 10, 11, 12. Если федеральный бюджет сделает то, что обещал, и мы сможем эту программу модернизации коммунальной инфраструктуры насытить деньгами, мы начнем перебирать 15. По щелчку пальцев это не делается».

Всего протяженность сетей, находящихся в ведомстве предприятия — 718 километров. Плановая работа по их замене, как утверждает Федосеев, не велась с 1980-х годов.

«Это не потому, что предприятие не хотело, а потому, что была такая тарифная политика, — добавил Федосеев. — И никакой бюджет никогда на капремонт сетей деньги не выделял. Все бюджетные деньги всегда выделялись на строительство или реконструкцию. А у меня 90% работы — это капитальный ремонт».

Ранее руководитель «Калининградтеплосети» уже сообщал о росте аварийности на сетях, однако потребитель, по словам Федосеева, как правило, не успевает заметить неполадки из-за оперативной ликвидации прорыва.

Отметим, что с августа 2012 года до 2015 года Максим Федосеев возглавлял министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области. В 2015 году стал зампредседателя правительства региона, а в декабре 2016 года получил пост зампредседателя правительства региона и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.

