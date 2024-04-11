Калининградские таможенники изъяли из оборота телефоны iPhone без документов

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Калининградские таможенники в ходе контроля складского помещения в посёлке Храброво обнаружили 12 телефонов марки iPhone и 1189 аксессуаров к ним. Документы, подтверждающие таможенное декларирование иностранных подконтрольных товаров и законность их нахождения в обороте, представлены не были. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.



Товар прибыл в регион авиатранспортом. По информации на этикетках представители таможни определили страну происхождения продукции — Китай. Информация на русском языке на этикетках отсутствовала. Сотрудники таможенного контроля изъяли товар из оборота для дальнейших действий в рамках таможенного законодательства.