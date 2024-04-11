Горвласти признали, что на лечение каштанов в 2024 году не хватило средств

В мэрии Калининграда признали, что отказ от лечения каштанов (многие городские деревья поражены охридским минером или каштановой молью) связан с нехваткой финансирования. Речь об этом зашла во время отчета за 2023 год на комиссии горсовета по городскому хозяйству председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова.



«В прошлом году было выполнено лечение каштанов с применением феромонных ловушек, — сообщил Борисов. — К сожалению, в 2024 году у нас эти мероприятия, которые показали свою эффективность, не вошли в утвержденный перечень мероприятий. Попробуем в следующем году восстановить при наличии финансирования».

Отметим, что ранее начальник отдела озеленения мэрии Калининграда Дмитрий Петренко пояснял «Новому Калининграду», что отказ от лечения связан со снижением численности вредителя.

«Администрация в течение трех лет проводила лечение городских каштанов с помощью четырех методик. Это ловчие пояса, феромонные ловушки, внутристволовые инъекции и уборка листьев после листопада, чтобы убрать с территории города зимующих куколок охридского минера. За три года мы очень сильно уменьшили популяцию вредителя и перешли к следующему этапу — наблюдению и мониторингу», — рассказывал Петренко.

Однако в случае возникновения «вспышек» заболевания Петренко обещал на них реагировать.

Годом ранее власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. Как указано в конкурсной документации, за полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. Работы необходимо было провести в три этапа до 30 сентября.

В последние годы городские каштаны сталкиваются с нашествием вредителей — это охридская моль-минер, из-за которой их листья преждевременно желтеют и засыхают, а деревья слабеют.