Власти выясняют, кто занимался вандализмом на кладбище рядом с улицей Камской

Власти выясняют, кто занимался вандализмом на кладбище рядом с улицей Камской
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградские власти решили выяснить, кто занимался вандализмом на кладбище рядом с улицей Камской. Эту тему решили поднять в четверг, 11 апреля, на комиссии горсовета по городскому хозяйству: депутат от КПРФ Алексей Колобов, обращаясь к председателю комитета городского хозяйства Вадиму Борисову, заявил, что на указанном кладбище сейчас сносятся могилы и оградки.

«Возле Камской никакие могилы и оградки не сносятся, — отреагировал Борисов. — Там не производится и рубок деревьев, а производится просто уборка валежника. Действительно, тяжелая техника заходит, потому что нужно вывозить стволы деревьев, которые упали. Но ни одного порубочного билета для улицы Камской не оформлялось — мы просто прибираем территорию».

Далее Борисов добавил, что чиновниками все-таки были зафиксированы факты повреждения захоронений.

«Действительно, есть подтвержденные факты вандализма с точки зрения того, что демонтированы оградки, — добавил руководитель комитета. — Знаем прекрасно заявителей, могилы чьих родственников пострадали. Будут приняты все меры либо для переноса этих захоронений на Сазоновку, либо восстановления могил».

В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» также сообщили, что по фактам вандализма сотрудниками мэрии были написаны заявления в полицию.

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