Калининградцы организуют субботник на пострадавшем от вандалов кладбище (фото)

В Калининграде на кладбище, расположенном на улице Камской, пострадавшем от вандалов, в субботу, 13 апреля, намерены провести субботник. Его организатором выступила кандидат географических наук и жительница этого района Мария Кохановская.



«Дата выбрана неслучайно: это не только пора традиционных городских уборок, но и дни годовщины штурма Кёнигсберга, — написала Кохановская в своем аккаунте „ВКонтакте“. — А среди захороненных — ветераны Великой Отечественной войны, участники штурма. Это кладбище, на котором хоронили с 1945 по девяностые годы. Сейчас на генплане города это зона „озеленённых территорий специального назначения“».

На части могил, по словам Кохановской, поддерживается порядок, однако большая их часть заброшена.

«Старые деревья падают, кладбище зарастает рейнутрией. Особенно грустно, что кто-то срезает и увозит металлические оградки и скамеечки, — продолжает Кохановская. — Субботник поможет не только привести в порядок мемориальный объект, отдав дань памяти людям, восстанавливавшим область в трудное послевоенное время, но и привлечь внимание к проблеме „невидимого“ кладбища».

На субботник Мария Кохановская пообещала принести с собой копии документов из архива о создании кладбища и имеющиеся списки захороненных для проверки.

Субботник назначен на 10:00. Для участия нужно прибыть на остановку «Улица Александра Матросова», (автобус № 40, 146, 146 к).

В задачи мероприятия входит уборка упавших деревьев, инвазивной рейнутрии, упавших веток, мусора; подъём упавших надгробий; дальнейшее уточнение списков захороненных. Участникам пригодятся: тачка, бензопила, грабли, стропы, мусорные мешки, лопата, лом, секатор, перчатки (мешки и перчатки точно будут). Контейнер будет предоставлен МБУ «Чистота». С собой стоит взять чай в термосе и перекус.