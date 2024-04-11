МБУ «Чистота» в Калининграде покупает велосипеды на 800 тыс. руб.

МБУ «Чистота» планирует приобрести велосипеды за почти 800 тыс. рублей. Тендер размещён на портале госзакупок.

В документации указано, что велосипеды трехколёсного типа с корзиной требуются в количестве 14 штук. Количество скоростей на каждом — от трёх до шести, диаметр колес — не меньше 26 дюймов. Начальная (максимальная) цена — 789 тысяч рублей.

«Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). <...> Товар поставляется заказчику в собранном виде», — говорится в пояснении к аукциону. В администрации Калининграда пояснили «Новому Калининграду», что велосипеды предназначены для работы дворников, и в первую очередь для тех, у кого много участков.

В марте «Чистота» анонсировала покупку 4 уборочных машин за 58,6 млн рублей. В середине ноября стало известно о планах МБУ на приобретение собственной автомойки за 35 млн.