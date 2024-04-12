Погода в Калининграде 12 апреля

Погода в Калининграде 12 апреля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В Калининградской области 12 апреля ожидается облачная погода без осадков и без температурных рекордов. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем составит +15°C, а ночью столбик термометра немного опустится, до +9°С. Ветер западный, около 4 м/с. Атмосферное давление — чуть повышенное, 767 мм ртутного столба.

В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — немного прохладнее, там ожидается до +12°C (ночью +6°C). На востоке области синоптики обещают до +16°C, а ночью +8°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде днем ожидается +13.9°C, а ночью — около +11°C. Днем будет пасмурно, а вечером возможен небольшой дождь. Влажность — 89%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» подтверждают, что пока в регионе держится относительное тепло (на пару градусов выше нормы), однако рекордные температуры в ближайшее время не планируют возвращаться.

«Над Средиземноморьем преобладает антициклон с прогретым воздухом, а атлантические циклоны идут по северной траектории, так что практически вся Европа располагается в относительном тепле. Такая синоптическая обстановка сохранится вплоть до конца недели: температура воздуха по области будет на пару градусов выше нормы, а дневные значения все еще смогут достигнуть +13...+16°С», — считают синоптики.

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