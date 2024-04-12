Возможен даже снег: калининградцев предупреждают о значительном похолодании

В Калининградской области после ухода рекордного тепла и летних температур ожидается значительное похолодание. Как сообщают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», пока на большей части Европы все еще сохраняется высокий температурный фон, но на следующей неделе обстановка изменится.



«Антициклон над югом Европы сместится гораздо восточнее, за счет чего атлантические циклоны „пойдут“ по более южным траекториям, „забрасывая“ в свой тыл холодные воздушные массы из северных широт, — сообщают администраторы паблика со ссылкой на данные метеомоделей. — Моделирование синоптической обстановки показывает расположение циклонической депрессии над Европой и вместе с этим усиление зоны высокого давления над Баренцевым морем и Британскими островами, что неминуемо вызовет устойчивую циркуляцию с поступлением холодного воздуха и периодическими осадками — при сильном вторжении холода не исключена и смешанная фаза (крупа/дождь мокрый снег)».

Строить точные прогнозы пока рано, однако модели демонстрируют снижение температуры с начала следующей недели до отметок в +5...+10°С в дневные часы, что для второй половины апреля на несколько градусов ниже нормы.

«Карта средней температурной аномалии также прогнозирует отрицательные значения во второй половине месяца в центральной и западной Европе, в том числе в нашем регионе. Так что, сценарий с сильным похолоданием на следующую неделю становится наиболее вероятным!» — добавляют эксперты.