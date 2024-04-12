На территории охотничьего клуба под Полесском выявили очаг АЧС

На территории охотничьего клуба в Полесском муниципальном округе выявили очаг АЧС. С целью предотвращения распространения опасного вируса вводится карантин. Об этом сообщается в указе губернатора Антона Алиханова, опубликованном на сайте правительства области.

«Определить инфицированным объектом территорию охотхозяйства Общества с ограниченной ответственностью «Клуб охотников и рыболовов „Человек и фауна“ <...> радиусом 10 метров от места обнаружения павших диких кабанов с координатами: 54.842988 северной широты и 20.934997 восточной долготы», — уточняется в указе губернатора.

На территории инфицированного объекта будут проведены противоэпидемические мероприятия.