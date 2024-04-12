Власти Багратионовска собираются демонтировать старый Дом культуры на площади

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В Багратионовске власти пытаются получить разрешение на демонтаж аварийного здания старого Дома культуры. В настоящее время ведутся переговоры с федеральным МЧС. Об этом сообщил в прямом эфире ЦУР рассказал глава администрации Багратионовского муниципального округа Максим Азов.

«На сегодняшний день мы несколько раз подавали документы на то, чтобы нам было разрешено демонтировать дом культуры старый, который находится на площади. Он у нас аварийный объект, сейчас мы в процессе переговоров с федеральным МЧС, там есть ряд требований, которые мы должны устранить и удовлетворить все вопросы. Я надеюсь, что все-таки в ближайшее время мы эту работу закончим и сможем демонтировать этот аварийный объект. После чего мы перейдем к планированию уже самой территории площади и прилегающих объектов. Хочется сделать этот объект не только ярким, но и удобным», — рассказал Азов.

По его словам, проектирование нового Дома культуры на 300 мест близится к завершению. Объект хотят построить в городском парке. «Сейчас, я думаю, что документы мы уже направим в госэкспертизу. Надеюсь, довольно качественно наши документы подготовлены, и мы получим положительное заключение. Этот объект мы планируем реализовать через федеральную программу развития сельских территорий. Мы уже его туда направили в виде заявки. Надеюсь, что нас поддержат», — уточнил Азов.

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