Власти Багратионовска рассчитывают «войти в парадигму» по развитию туризма

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В Багратионовске разрабатывают новые маршруты для туристов, и уже в ближайшее время муниципалитет рассчитывает «войти в парадигму» по развитию регионального туризма. Об этом в прямом эфире ЦУР сообщил глава администрации Багратионовского муниципального округа Максим Азов.

«Совсем недавно у нас случилось долгожданное изменение. Замок Прейсиш-Эйлау обрел нового хозяина, и сейчас там активно ведется работа по его реконструкции, по реконструкции прилегающей территории. Я думаю, что это будет такое ключевое место не только для туристов, но и для жителей, где мы планируем проводить много разных мероприятий, будут открыты дополнительные музеи, номера для проживания. <...> Это будет так называемая точка опоры, от которой, я думаю, будут развиваться и туристические маршруты, которые будут наполняться малым бизнесом. Это и места, где можно будет покушать, выпить кофе, приобрести сувениры. То есть мы полноценно планируем войти в ту парадигму по развитию туризма, по приемке наших гостей региона в нашем городе», — рассказал Азов.

Он напомнил, что в прошлом году по нацпроекту «Культура» удалось переоснастить багратионовский музей истории края, который сегодня также принимает туристов. Кроме того, прорабатываются новые туристические маршруты, и глава администрации Багратионовска рассчитывает, что «уже с конца апреля, с мая эти маршруты будут обретать уже какую-то такую законченную часть».

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