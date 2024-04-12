У парка Теодора Кроне разрешили вырубить еще 86 деревьев под многоэтажки

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Власти Калининграда разрешили вырубить 86 деревьев и 14 кустарников под строительство многоэтажных домов на Дубовой аллее. Возведение зданий запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:110832:433 площадью 2,7 гектара. Порубочный билет получил специализированный застройщик «Эко-город», документ опубликован в пятницу, 12 апреля, на сайте городской администрации.

Под снос попадают ольха (48 штук), ива (30 деревьев и 14 кустарников), клен (3), черемуха (2), осина (2) и береза (1). Проектом компенсационного озеленения предусмотрена высадка 61 дерева и 11 кустарников — кленов и форзиции — на том же участке в рамках благоустройства. Оно должно быть выполнено до конца апреля 2026 года. В ноябре прошлого года на участке, где запланирована вырубка, разрешили построить два девятиэтажных дома.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и гендиректором «Эко-Города» выступает Александр Качанович. В 2021 году застройщик получил разрешение на возведение двух девятиэтажных домов в границах Большой Окружной, улицы Компасной и Дубовой аллеи. Позднее стало известно, что рядом с парком имени Теодора Кроне планируют построить жилой комплекс из 12-ти домов, а также многофункциональный торговый и общественно-деловой центры.

В 2022 и 2023 годах «Эко-город» получил порубочные билеты на снос рядом с парком в общей сложности 237 деревьев.

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