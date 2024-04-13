Погода в Калининграде 13 апреля

В Калининградской области 13 апреля ожидается теплая облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем составит +14°C.
Утром возможен небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +11°С. Ветер западный, около 5 м/с. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба. В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — ожидается около +13°C.
По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), температура воздуха в Калининграде днем составит +13°C, вечером — +11°C. Днем будет пасмурно, а вечером возможен небольшой дождь. Влажность — 89%.Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» также считают, что днем воздух прогреется до +12...+14°С в Калининграде и до +9...+12°С на побережье. «В ночные и утренние часы по области возможны дожди (в основном в первой половине ночи), днем преимущественно облачно и без существенных осадков. В ночные и утренние часы также вероятна дымка/туман (в особенности на побережье). Ветер западный 4-9 м/с, в порывах до 11-14 м/с», — отмечают синоптики.