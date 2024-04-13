Погода в Калининграде 13 апреля

Погода в Калининграде 13 апреля

В Калининградской области 13 апреля ожидается теплая облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем составит +14°C.

Утром возможен небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +11°С. Ветер западный, около 5 м/с. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба. В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — ожидается около +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), температура воздуха в Калининграде днем составит +13°C, вечером — +11°C. Днем будет пасмурно, а вечером возможен небольшой дождь. Влажность — 89%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» также считают, что днем воздух прогреется до +12...+14°С в Калининграде и до +9...+12°С на побережье. «В ночные и утренние часы по области возможны дожди (в основном в первой половине ночи), днем преимущественно облачно и без существенных осадков. В ночные и утренние часы также вероятна дымка/туман (в особенности на побережье). Ветер западный 4-9 м/с, в порывах до 11-14 м/с», — отмечают синоптики.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter