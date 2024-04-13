Погода в Калининграде 13 апреля

В Калининградской области 13 апреля ожидается теплая облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем составит +14°C.

Утром возможен небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +11°С. Ветер западный, около 5 м/с. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба. В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — ожидается около +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), температура воздуха в Калининграде днем составит +13°C, вечером — +11°C. Днем будет пасмурно, а вечером возможен небольшой дождь. Влажность — 89%.