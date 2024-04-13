Синоптики: темпы весны в Калининграде на ближайшую неделю замедляются

Темпы весны в Калининграде на ближайшую неделю замедляются, считают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Мультимодельный график <...> прогноза приземной температуры демонстрирует устойчивое снижение температурного фона на предстоящей неделе, связанное с преобладанием северных умеренных воздушных масс в циклонической системе над Европой. Уже с понедельника дневные температуры в прогнозах будут находиться у диапазона в +5...+10°C (в середине недели около +5...+8°C), при этом некоторые модели также не исключают слабые заморозки в середине/во второй половине следующей недели», — говорится в публикации в телеграм-канале сообщества.

Синоптики отмечают, что тенденция на потепление в прогнозах ожидается лишь в 20-х числах апреля. «Таким образом, вероятнее всего, существенных потеплений в ближайшие 7-10 дней ждать не стоит», — заявляют эксперты.