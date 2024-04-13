Синоптики: темпы весны в Калининграде на ближайшую неделю замедляются

Темпы весны в Калининграде на ближайшую неделю замедляются, считают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Мультимодельный график <...> прогноза приземной температуры демонстрирует устойчивое снижение температурного фона на предстоящей неделе, связанное с преобладанием северных умеренных воздушных масс в циклонической системе над Европой. Уже с понедельника дневные температуры в прогнозах будут находиться у диапазона в +5...+10°C (в середине недели около +5...+8°C), при этом некоторые модели также не исключают слабые заморозки в середине/во второй половине следующей недели», — говорится в публикации в телеграм-канале сообщества.

Синоптики отмечают, что тенденция на потепление в прогнозах ожидается лишь в 20-х числах апреля. «Таким образом, вероятнее всего, существенных потеплений в ближайшие 7-10 дней ждать не стоит», — заявляют эксперты.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter