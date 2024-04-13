На временную дорогу по Благовещенской в Калининграде готовы выделить 42 млн рублей

В Калининграде хотят построить временную дорогу по улице Благовещенской. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 42,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит сделать дорожные насыпи, продолжить покрытие из сборных железобетонных плит, установить дорожные знаки, провести освещение, разместить бордюр. Работы нужно будет выполнить за 120 дней. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 апреля.

Проектированием ул. Благовещенской занимается ООО «Асгард». Стоимость работ оценивается в 18,9 млн рублей. Дорога должна связать Восточную эстакаду (ул. Покрышкина) и ул. Гагарина и пройти мимо Суздальского леса. С обеих сторон улицы предполагаются тротуары. Планируется велодорожка с одной или двух сторон (это определят проектировщики). Дорога будет четырехполосной. Ее строительство планируется завершить к 2026 году.

Строящийся на ул. Благовещенской детский сад обещали ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Учреждение будет рассчитано на 18 групп (350 детей). В трехэтажном здании предусмотрены два пассажирских лифта и два подъемника. Помимо помещений для групп там будут расположены кабинет логопеда, спортзал, студия хореографии, медицинский и пищевой блоки.