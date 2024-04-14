Погода в Калининграде 14 апреля

Днем в воскресенье, 14 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +12... +14°C.



В приморских муниципалитетах и на востоке области днем будет чуть прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +10°C. До +14°C воздух прогреется на востоке области: в Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске.

Скорость ветра составит в регионе от двух до восьми метров в секунду, влажность — 89 процентов, давление — 756 миллиметров. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», дождь ожидается в утренние часы. В ночь на понедельник похолодает до +5... +6°C.

По данным сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», днем в воскресенье в Калининградской области ожидается усиление ветра. Постепенное ослабление порывов прогнозируют в утренние и дневные часы понедельника.