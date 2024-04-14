В Госдуме призвали операторов электросамокатов к саморегулированию

Компании, которые предоставляют услуги проката электросамокатов, должны разделять ответственность за нарушение Правил дорожного движения при использовании этого вида транспорта. Такое мнение высказал в воскресенье, 14 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он призвал операторов к саморегулированию.



«С 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта. Но ответственности за их нарушение нет. Регионы просят внести изменения в КоАП, чтобы на улицах стало безопаснее. Вместе с этим компании, предоставляющие услуги электропроката, также должны нести ответственность, — написал Володин. — У них сегодня есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им необходимо сделать всё, чтобы пользователи соблюдали ПДД, а жертв на дорогах не было».

Он сообщил, что «с открытием сезона проката электросамокатов» в Госдуму стали поступать многочисленные обращения «с жалобами на лихачей». «Нарушители правил дорожного движения значительно превышают скорость, пугая пешеходов, ездят по двое, а иногда — в нетрезвом виде», — отметил Володин. Спикер нижней палаты парламента добавил, что в Москве и других городах России фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза.