В Госдуме призвали операторов электросамокатов к саморегулированию

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Компании, которые предоставляют услуги проката электросамокатов, должны разделять ответственность за нарушение Правил дорожного движения при использовании этого вида транспорта. Такое мнение высказал в воскресенье, 14 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он призвал операторов к саморегулированию.

«С 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта. Но ответственности за их нарушение нет. Регионы просят внести изменения в КоАП, чтобы на улицах стало безопаснее. Вместе с этим компании, предоставляющие услуги электропроката, также должны нести ответственность, — написал Володин. — У них сегодня есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им необходимо сделать всё, чтобы пользователи соблюдали ПДД, а жертв на дорогах не было».

Он сообщил, что «с открытием сезона проката электросамокатов» в Госдуму стали поступать многочисленные обращения «с жалобами на лихачей». «Нарушители правил дорожного движения значительно превышают скорость, пугая пешеходов, ездят по двое, а иногда — в нетрезвом виде», — отметил Володин. Спикер нижней палаты парламента добавил, что в Москве и других городах России фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза.

В 2023 году начальник областного управления ГИБДД Геннадий Бубенов отмечал, что водители электросамокатов, как правило, не знают ПДД и превышают скорость на тротуарах, но алгоритм ее измерения отсутствует. «На сегодняшний день мы понимаем, что механизмы привлечения к ответственности по некоторым средствам индивидуальной мобильности еще не разработаны. Они вроде как есть, но сделать мы ничего не можем», — констатировал Бубенов.

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