В Пионерском обратились в Роспотребнадзор из-за ночного шума от стройки порта

Жители Пионерского пожаловались на шум в ночное время из-за строительства глубоководного порта. В ответ власти муниципалитета сообщили, что обратились в Роспотребнадзор. Чиновники проинформировали об этом в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



Одна из местных жительниц написала, что в ночное время ведутся работы по забиванию свай. «Страшный монотонный грохот, дети не спят, просто ад. У нас закон РФ о режиме тишины отменили? Очень прошу вас помочь нам, жителям города, с этим бедствием. Они забивают и в два, и в три ночи!» — рассказала подписчица. Информация о том, что жители жалуются на шум от стройки в ночное время, также появилась в паблике «Вести Пионерского».

В ответ власти муниципалитета сообщили, что на причале идут работы по погружению шпунта лицевой стенки и свай. «Мы обратились в Роспотребнадзор, в течение ближайшего месяца ожидаем ответ специалистов. Будем держать вас в курсе!» — отреагировали чиновники.

Строительство терминала ведет госучреждение «Морская спасательная служба», стоимость контракта — 8,5 млрд рублей. Подрядчик неоднократно получал претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти. Значительную часть средств должен освоить субподрядчик,часть контракта на достройку порта отдали питерской компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд рублей на строительство пассажирского терминала.