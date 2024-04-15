Роспотребнадзор: обращений властей из-за шума от стройки порта не поступало

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В областном управлении Роспотребнадзора заявили, что по состоянию на 15 апреля не получали обращений от властей Пионерского в связи с шумом по ночам при строительстве глубоководного порта. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В управлении также отметили, что государственно-строительный надзор не относится к компетенции Роспотребнадзора и что дела о нарушении тишины и покоя по статье 16 Кодекса Калининградской области об административных правонарушениях возбуждают сотрудники полиции.

«В порядке полномочий управлением в случае обращения граждан или представителей администрации будут организованы измерения уровней звука и звукового давления в жилой застройке. Информация о результатах измерений будет направлена представителю компании-застройщика, уполномоченным надзорным органам в сфере строительства для принятия мер реагирования», — добавили в ведомстве.

Жители Пионерского пожаловались на шум в ночное время из-за строительства порта на странице губернатора Антона Алиханова. В ответ власти муниципалитета сообщили, что обратились в Роспотребнадзор и ожидают ответа «в течение ближайшего месяца». По данным администрации Пионерского, на причале идут работы по погружению шпунта лицевой стенки и свай.

Строительные работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года, срок исполнения всего контракта — 20 января 2025 года. Изначально строительство порта должно было завершиться в 2019 году, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

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