Погода в Калининграде 15 апреля

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Днем в понедельник, 15 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +11°C, ночью +4°С. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба.

В приморских муниципалитетах днем будет холоднее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +8°C, ночью +4°C. На востоке области — +11°C, ночью столбик термометра покажет +5°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в понедельник утром облачно, днем малооблачно, вечером ясно, без осадков. Утром температура составит +8°C. Днем — +9,3°C. Вечером ожидается +5°C, ветер 3-5 метров в секунду. Влажность: 78% Температура воды: +3°C.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник ночью ожидается +4...+6°C, днем в Калининграде и области +8...+11°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, в порывах до 16-20 м/с (преимущественно в первой половине ночи). Со второй половины ночи ожидается ослабление ветра и днем порывы не превысят 10-14 м/с, направление начнет меняться на северо-западное

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение березы и клена. Погодные факторы неблагоприятны для снижения концентрации пыльцы.

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