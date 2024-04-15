В Калининграде пристав записался к стоматологу, чтобы взыскать с него штраф

Калининградские приставы записались на прием к стоматологу, чтобы взыскать с него штраф за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Суд обязал калининградца оплатить административный штраф 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина требование об оплате долга проигнорировал, на связь с судебными приставами не выходил. Последним удалось установить, что должник работает врачом в одной из стоматологических клиник города. Судебный пристав записался на прием, чтобы вручить требование должнику, и арестовал и изъял у стоматолога телефон Samsung.

Чтобы вернуть мобильник, мужчина полностью оплатил задолженность 30 тысяч рублей и дополнительно исполнительский сбор 2 тысячи рублей. Денежные средства уже направлены в консолидированный бюджет государства. Телефон возвращен владельцу.