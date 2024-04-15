Калининградстат: в регионе растёт оборот автотранспортных компаний

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Оборот региональных пассажирских перевозчиков в 2023 году вырос в сравнении с 2022 более чем на 10 млн рублей. Такие данные приводит Калининградстат.

В отчёте говорится, что оборот организаций автобусного транспорта, следующим по регулярным внутригородским и пригородным маршрутам, в 2023 году был равен 1,45 млрд рублей, а в 2022 — 1,32 млрд руб. Рост составил около 10%. Подсчёт вёлся среди крупных и средних предприятий, чей штат сотрудников больше 15 человек.

Согласно статистике, в прошлом году калининградские автотранспортные компании перевезли около 76,4 млн человек. Больше всего пассажиров зафиксировали в марте — примерно 6,8 млн.

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