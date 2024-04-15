Число банкротств без суда выросло в регионе более чем в 2,5 раза

Число банкротств без суда за год выросло в Калининградской области более чем в 2,5 раза. В I квартале 2024 года в МФЦ региона сообщили о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан 143 раза. Показатель аналогичного периода 2023 года — 53. Рост составил практически 170%. Такие данные приводит Федресурс.



В целом по стране количество внесудебных банкротств выросло в пять раз. Сообщается, что больше половины начатых дел пришлось на пенсионеров.

«Сразу после расширения критериев доступа процедурой стали активно пользоваться новые категории граждан, в том числе пенсионеры, — прокомментировал руководитель Федресурса Алексей Юхнин, — С учётом высокой социальной значимости бесплатного освобождения от непосильного долга для наименее защищённых слоёв населения, можно говорить об успехе этого начинания».

Всего за период существования внесудебного банкротства в России с сентября 2020 года стартовало более 42 тыс. процедур с суммой долга порядка 17 млрд рублей. Завершено более 21 тыс. процедур с долгом 7,3 млрд. Доля начатых дел — 69%.

Пенсионеры получили доступ к внесудебным банкротствам в ноябре 2023 года. Обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке можно при задолженности от 25 тыс. до 1 млн рублей. В перечень лиц, которым доступна процедура, с 1 ноября также включили получателей ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка (если у них нет имущества, которое можно взыскать). Указанные категории граждан могут обратиться за процедурой через год после начала принудительного взыскания долга.

Количество сообщений об открытии конкурсного производства при банкротстве юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в Калининградской области за год также выросло более чем в два раза: с 21 до 45 за квартал.