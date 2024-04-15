На ул. Батальной разрешили построить девятиэтажку рядом с детсадом

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Областные власти разрешили построить девятиэтажный жилой дом на улице Батальной, рядом с двумя школами и детским садом. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Здание появится рядом с жилым комплексом «Сэвен» на участке с кадастровым номером 39:15:141311:363, между школами №№ 6 и 29 и детским садом № 130. Строительство запланировано в три этапа. Общая площадь девятиэтажного здания составит 28 тысяч квадратных метров, жилая — 17,6 тысяч «квадратов». Разрешение выдано физическому лицу, его персональные данные не раскрываются. Документ действует до 11 апреля 2034 года.

По соседству на кадастровом участке 39:15:141311:358 запланировано ещё одно девятиэтажное здание. Разрешение на его строительство выдали в ноябре 2023 года, документ также оформлен на физлицо

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