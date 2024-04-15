Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жителей Янтарного

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей п. Янтарного Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В социальной сети появилась информация о нарушении прав жителей Янтарного. В частности, разбита грунтовая дорога, ведущая к частным домовладениям, на ней отсутствует освещение, во время осадков полотно размывается. В результате затруднено передвижение местных жителей, в числе которых инвалид-колясочник, а также транспортных средств экстренных служб. Вблизи домовладений — стихийная свалка бытовых отходов и неогороженное заброшенное здание, представляющее опасность для детей.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Дмитрию Бочарову провести процессуальную проверку и представить доклад. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Новый Калининград» направил в администрацию Янтарного информационный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.