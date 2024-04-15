Житель Калининграда пытался незаконно продать 27 тысяч долларов

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Сотрудники полиции задержали жителя Калининграда при попытке незаконно продать 27 тысяч долларов. Об этом сообщила в понедельник, 15 апреля, пресс-служба областного УМВД.

По данным ведомства, 40-летний калининградец занимался обменом иностранной валюты без регистрации юрлица и банковской лицензии. «Полицейские задокументировали факт банковской операции по продаже 27 тысяч долларов за наличку, который происходил в автомобиле мужчины. Доход „черного“ банкира составил 2,4 миллиона рублей», — отметили в УМВД.

В отношении жителя города возбудили дело по части 1 статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание за это преступление — четыре года лишения свободы и крупный штраф.

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