Власти заявили о начале строительства моста с острова Канта к «Юности»

Власти заявили о начале строительства моста с острова Канта к «Юности»
Изображение: фонд «Благоустройство и взаимопомощь»
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В Калининграде начинается строительство Философского моста, который должен соединить остров Канта с улицей Гюго, сообщается на сайте правительства Калининградской области.

«Контракт подписан, подрядчик может приступать к обустройству стройплощадки. Спасибо коллегам из „Сбера“, они направляют существенную сумму на этот объект», — цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Антона Алиханова. По информации властей, «Сбербанк» профинансирует почти треть затрат на строительство пешеходного моста — 180 млн рублей.

«Часть средств поступит по линии областного правительства и муниципалитета. Общая стоимость проекта оценивается в сумме более 600 млн рублей», — пояснили в пресс-службе.

Длина будущего пешеходного разводного моста составит 50 метров, ширина — три метра. Заказчиком строительства выступает благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Активные работы на объекте обещают начать в конце июня, когда завершится установленный правилами рыболовства период тишины на водоёмах. Завершить строительство планируется к лету 2025 года.

Строительством Философского моста займётся компания «Спецмост». Предыдущий подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключён контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.

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