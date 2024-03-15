Подрядчик Философского моста прошёл проверку на финансовую устойчивость

Строительством Философского моста, который должен соединить остров Канта с улицей Виктора Гюго, займётся компания «Спецмост». Итоговый протокол открытого конкурса на право заключения соответствующего контракта опубликовал благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь» в пятницу, 15 марта.



Конкурс признали несостоявшимся, т.к. была подана всего одна заявка на участие. Жюри единогласно приняло решение заключить контракт с ООО «СК «Спецмост». Компания успешно прошла проверку на финансовую устойчивость, которую провёл инвестор проекта — «Сбер». Начальная цена контракта — более 585 млн рублей — осталась без изменений. Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» руководитель фонда Андрей Буштаков, через 15 суток после публикации протокола фонд сможет заключить договор подряда. Согласно проекту и экспертизе, на строительство моста потребуется 14 месяцев.

«К сожалению, к дню рождения Канта моста не будет, но я думаю, что через год мы уже все будем его, по крайней мере, видеть. Это будет пешеходный подъёмный мост. Если у нас хватит сил, мы всё равно вернёмся и к нашему второму проекту. Это мост от Старопрегольской [набережной] на остров Канта», — рассказал Андрей Буштаков.

Ранее в областном бюджете на 2024 год на строительство пешеходного моста на остров Канта была заложена субсидия благотворительному фонду «Благоустройство и взаимопомощь» в размере 100 млн рублей.

О том, что при строительстве моста власти планируют привлекать деньги фонда, стало известно в мае (тогда об этом заявила глава администрации Елена Дятлова). На тот момент общая стоимость объекта оценивалась в 500 млн рублей.

Предыдущий подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключён контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.

В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта (цена контракта составила 8,1 млн рублей). Документация прошла экспертизу в июле 2023 года.

Сообщалось, что выделенные на строительство деньги «Сбербанк» предоставил в виде пожертвования.