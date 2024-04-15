В Светлогорске разрешили вырубить 37 деревьев на месте строительства санатория

ООО «Грюнвальд СПА» разрешили производить работы по вырубке 37 деревьев в Светлогорске «в целях реконструкции зеленых насаждений» на земельном участке по ул. Октябрьской. Соответствующая информация информация размещена на сайте администрации Светлогорска.

Порубочным билетом дается разрешение спилить 18 остролистных кленов, 8 берез, 4 липы, по две лиственницы и рябины, а также граб, ложноплатановый клен и дуб. При этом документом предусмотрено компенсационное озеленение. Срок действия порубочного билета — до 31 марта 2025 года.

Почти «Савой»: в Светлогорске старинные виллы хотят соединить «стеклянным» санаторием

Напомним, на ул. Октябрьской в Светлогорске запланировано строительство нового санатория «Грюнвальд Спа» в Светлогорске. Его концепция, одобренная градостроительным советом, предполагает восстановление исторического пансионата «Лесной замок» и виллы «Горный замок» и их соединение новым зданием.