Погода в Калининграде 16 апреля

В Калининградской области 16 апреля ожидается похолодание, незначительное усиление западного ветра и дождь (местами со снегом). По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем достигнет +8°C, а ночью столбик термометра опустится до +2°С. Ветер западный, около 5 м/с. Атмосферное давление пониженное — 744 мм ртутного столба.



В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — дневная температура будет такой же, как и по всему региону (+8°C), зато ночью на побережье прогноз более благоприятный — до +5°C, в то время как на востоке региона ночью будет вдвое холоднее.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде утром, днем и вечером будет примерно одинаковая температура — около +6°C. В течение всего утра и дня ожидаются сильные дожди (ближе к вечеру осадки будут менее интенсивными). Влажность — 90%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают о «циклоническом веселье», которое обеспечит во вторник обильные осадки, похолодание и усиление ветра.

«Вторник станет по-настоящему холодным днем в сравнении с предыдущими, — сообщают администраторы паблика. — В течение суток регион окажется под влиянием компактного атлантического циклона, который пройдет своим центром через нашу область и вызовет погодный „переполох“. Температура в течение суток будет колебаться в диапазоне от +2 до +8°C за счет близкого расположения секторов циклона».

С утра, по данным метеорологов, ожидаются интенсивные обложные дожди, которые могут местами переходить в смешанную фазу (дождь с мокрым снегом). «После обеда обложные осадки ослабнут и приобретут характер кратковременных конвективных зарядов дождя/крупы. Переменный градиентный ветер (с восточного утром на юго-западный/западный днем и северо-западный вечером) в порывах может достигать 15-18 м/с (!). На существенные прояснения в течение вторника рассчитывать не стоит. В ближайшие сутки может выпасть до 15-20 мм осадков!» — заключают эксперты.