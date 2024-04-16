В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали 55 детей

В Калининградской области с начала года в больницы обратились 224 человека с жалобами на укусы клещей. Среди пострадавших 55 детей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, почти половина пострадавших (103 человека) заявила, что присасывание клеща произошло на частных придомовых территориях, в 36 случаях в лесу, в 31 случае на садовых участках, а в 54 случаях на прочих территориях.



«В текущем году диагноз клещевой боррелиоз установлен 4 заболевшим, клещевой энцефалит — 2 заболевшим, — добавили в пресс-службе. — Двое заболевших болезнью Лайма отмечали присасывание клеща в сентябре 2023 года, клещи были удалены самостоятельно, пострадавшие за медицинской помощью не обращались, клещи не исследовались, профилактического лечения не получали. Двое заболевших присасывание клещей не отмечали. Лишь в декабре при появлении эритемы, все пострадавшие обратились к врачу-инфекционисту, где по результатам лабораторных исследований и клинических симптомов был установлен диагноз клещевого боррелиоза и назначено специфическое лечение».

Отмечается также, что заболевшие клещевым энцефалитом сообщили, что были неоднократно укушены клещом в течение 2023 года, но за медицинской помощью не обращались и профилактического лечения не получали. Оба пациента заболели в конце декабря 2023 и прошли лечение в условиях инфекционного стационара.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», осуществляющий исследования клещей доставленных населением или медицинскими организациями, отмечает, что общая инфицированность исследованных клещей вирусом клещевого энцефалита составляет 0,7%, боррелиями — 8,7%. Показатели инфицированности соответствуют среднемноголетним.

Ведомство отмечает, что в течение этого года профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита получили около 2000 граждан, в том числе 400 детей.

«Для вакцинации против клещевого энцефалита применяются отечественные инактивированные вакцины, доказавшие свою эффективность: ЭнцеВир НЕО (применяется для вакцинации взрослых и детей старше 3 лет) и ЭнцеВир (применяется только для вакцинации взрослых)», — добавляет пресс-служба Роспотребнадзора.