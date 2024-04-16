Вера Касьянова покидает пост министра градостроительной политики региона

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Министр градостроительной политики региона Вера Касьянова уходит с занимаемой должности. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил руководитель пресс-службы кабмина Дмитрий Лысков.

«Сегодня состав областного правительства покинула Вера Леонидовна Касьянова. Она ушла по собственному желанию, насколько мне известно в связи с переходом на иную работу. Ее обязанности будет выполнять один из заместителей», — уточнил он.

Напомним, Вера Касьянова возглавила министерство градостроительной политики Калининградской области, созданное в результате реорганизации агентства по архитектуре, в марте 2022 года.

Касьянова родилась в Калининграде, окончила Калининградский государственный технический университет и Калининградский пограничный институт ФСБ России. Она работает в органах управления в сфере архитектуры и градостроения региона с 2002 года. В 2020 году после увольнения Натальи Васюковой возглавила областное агентство по архитектуре и градостроению.

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