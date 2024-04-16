Калининградским ветеранам намерены выплатить по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

Все новости по теме: 9 Мая

Ветеранам Великой Отечественной войны планируют выплатить по 10 тыс. рублей ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Калининградской области.

«Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Она назначается автоматически, никаких заявлений писать не нужно. 58 ветеранам Калининградской области, которые получают пенсии через банки, выплата была произведена 16 апреля. Получателям через почтовые отделения денежные средства будут доставляться вместе с пенсией по графику», — сообщила управляющая региональным ОСФР Светлана Запанкова.

Деньги получат 89 человек (общая сумма — 890 тысяч рублей). В фонде отметили, что праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, а также гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда».

В апреле прошлого года в Калининградской области оставалось 126 инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

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