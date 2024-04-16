Власти Черняховска продали помещение в бывшем охотничьем доме Вальдхаузен

Власти Черняховского округа продали с аукциона помещение в бывшем герцогском охотничьем доме Вальдхаузен, расположенном на улице Лесной в поселке Пастухово. Результаты торгов размещены на сайте администрации муниципалитета.



На продажу выставляли помещение площадью 76,3 квадратных метра с кадастровым номером КН:39:13:050013:220. Как следует из протокола, на торги заявились три участника: компании «Ускорение», «К.Т.Р. Инжиниринг» и гражданка Анна Бида. Последние два претендента не были допущены к аукциону. «К.Т.Р. Инжиниринг» представил не все необходимые документы, от Анны Биды не поступил задаток, указано в документе.

В результате договор решили заключить с компанией «Ускорение» по начальной цене — 198,3 тысячи рублей. Постановление о продаже муниципального имущества было подписано главой администрации Черняховского округа Сергеем Булычевым в декабре 2023 года.

Компания «Ускорение» зарегистрирована в Пермском крае. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, ее учредителем и директором является Сергей Занин. Основной вид деятельности фирмы — ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.