Погода в Калининграде 17 апреля

В среду, 17 апреля, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +8°С, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Ожидается лёгкий бриз — в среднем 3 м/с, порывами до 8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 756 мм рт.ст. Относительная влажность 92%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие значения температур в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном. В этих муниципалитетах воздух прогреется до +9°С. В Зеленоградске, Балтийске, Пионерском и Мамоново, напротив, будет прохладнее — до +7°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона — до +4°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в столице региона будет облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха днём — +6,4°С, ночью — +4°С. Осадки не ожидаются.