Погода в Калининграде 17 апреля

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В среду, 17 апреля, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +8°С, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Ожидается лёгкий бриз — в среднем 3 м/с, порывами до 8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 756 мм рт.ст. Относительная влажность 92%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие значения температур в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном. В этих муниципалитетах воздух прогреется до +9°С. В Зеленоградске, Балтийске, Пионерском и Мамоново, напротив, будет прохладнее — до +7°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона — до +4°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в столице региона будет облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха днём — +6,4°С, ночью — +4°С. Осадки не ожидаются.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «благодаря сложившейся циркуляции регион будет находиться под влиянием относительно холодных воздушных масс из северных широт. И если дневные температуры будут находиться в устойчивом плюсе (около +4...+9°С), то в ночные часы под влиянием выхолаживания температура запросто сможет опускаться по области до нулевых отметок, а в конце недели, к выходным, и вовсе «уйти в минус».

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