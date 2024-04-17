В Калининграде и области побит суточный рекорд по количеству осадков. Во вторник, 16 апреля, их выпало около половины месячной нормы. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Вторник прошёл под влиянием атлантического циклона, процесс окклюдирования которого сопровождался расположением обширной зоной обложных дождей над нашим регионом с низкой скоростью смещения, что привело к выпадению большого количества осадков», — говорится в сообщении.

В Калининграде выпало 18 мм — 47% от месячной нормы, суточный рекорд по количеству осадков также побит в Железнодорожном (18 мм). Тот же показатель зафиксирован в Черняховске, однако «архив рекордов» там отсутствует.

В Советске за последние 24 часа выпало 8 мм осадков, в Балтийске — 6 мм, в Пионерском — 5 мм.

Вероятность кратковременных зарядов дождя сохраняется в регионе и в среду, 17 апреля, добавили синоптики.