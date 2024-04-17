Представителя УИК Калининграда выписали из психиатрической больницы

Представителя избирательной комиссии с правом решающего голоса, ставшей героиней публикации «Нового Калининграда», выписали из психиатрической больницы. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат женщины Роман Морозов.



Женщину госпитализировали во время президентских выборов 2024 года 16 марта. К ней подошли двое мужчин и, представившись полицейскими, попросили проехать в психиатрическую больницу. В ней через несколько дней состоялось заседание суда, на котором, по словам адвоката, была озвучена причина случившегося: один из сотрудников полиции якобы увидел женщину на улице, когда она кричала, пела песни, размахивала руками и просила о помощи. Суд состоялся 21 марта и постановил оставить женщину в стационаре. 22 марта адвокат подал апелляционную жалобу.

«Планируем отстаивать ранее заявленную позицию. Апелляция после майских праздников», — сообщил Роман Морозов «Новому Калининграду».

Сейчас член избирательной комиссии собирает деньги на одной из платформ взаимопомощи, чтобы оплатить услуги адвоката. Сумма составляет около 30 тысяч рублей.

Ранее «Новый Калининград» отправил информационные запросы в УМВД по Калининградской области и в правительство региона, в ведении которого находится Психиатрическая больница № 1, с просьбой прокомментировать озвученную информацию.