В Калининграде анонсировали акцию по сдаче крови на площади Победы

В четверг, 18 апреля, на площади Победы пройдет акция, приуроченная к Национальному дню донора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.



Мероприятие организуют специалисты областной Станции переливания крови в мобильном комплексе. «Также участники мероприятия могут стать потенциальными донорами гемопоэтических стволовых клеток костного мозга. Необходимо заполнить специальную анкету, после чего во время донации у добровольца возьмут дополнительно 4 мл крови для HLA-типирования», — отметили в пресс-службе.

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