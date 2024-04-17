В Калининграде анонсировали акцию по сдаче крови на площади Победы

В четверг, 18 апреля, на площади Победы пройдет акция, приуроченная к Национальному дню донора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Мероприятие организуют специалисты областной Станции переливания крови в мобильном комплексе. «Также участники мероприятия могут стать потенциальными донорами гемопоэтических стволовых клеток костного мозга. Необходимо заполнить специальную анкету, после чего во время донации у добровольца возьмут дополнительно 4 мл крови для HLA-типирования», — отметили в пресс-службе.Акция запланирована с 8:30 до 13:00. Для участия в ней потребуется паспорт с регистрацией в любом регионе России и СНИЛС. Врачи обращают внимание на правильную подготовку к донации, информация о ней размещена по ссылке. Подробности также можно узнать по телефонам