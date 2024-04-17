Из региона пытались незаконно вывезти янтарь в фуре с морепродуктами

Из Калининградской области пытались незаконно вывезти в Литву около трех килограммов янтаря в фуре с продовольствием. Об этом сообщила в среду, 17 января, пресс-служба областной таможни.

По данным ведомства, машина следовала через пункт пропуска «Чернышевское». По документам в фуре перемещали морепродукты. При проверке сотрудники таможни установили, что полуприцепе находится заявленный товар, но обнаружили также скрытый от контроля янтарь. Камень находился в конструктивных нишах грузовика.

В общей сложности инспекторы нашли в фуре 3,26 килограмма янтаря, его рыночную стоимость оценили в 373,5 тысячи рублей. Камень был изъят, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Фото: пресс-служба областной таможни