Метеорологи прогнозируют региону температуры ниже климатической нормы

В ближайшую неделю в Калининградской области ожидается температура ниже климатической нормы. Показатели будут колебаться в пределах 5-9 градусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Низкие температуры вызваны очагом холода над Европой, который будет сохраняться за счет циркуляции воздушных масс с севера на юг. «В среднем температура окажется на 2-3°С ниже климатической нормы, в то же время зона выносов тропических воздушных масс окажется восточнее — над югом России, Поволжьем и Уралом. В нашем же регионе в ближайшую неделю не стоит ожидать повышения дневных температур выше отметок в +5...+9°С», — уточняют метеорологи сообщества.