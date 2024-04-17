Рейс Калининград — Санкт-Петербург задержали из-за технической неисправности

В среду, 17 апреля, на несколько часов задержали вылет самолета Калининград — Санкт-Петербург из-за технической неисправности. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.



По данным онлайн-табло аэропорта «Храброво», по расписанию рейс должен был вылететь в 10:20, его перенесли более чем на четыре часа. «Предварительная причина — техническая неисправность», — говорится в сообщении прокуратуры. Как отметили в надзорном ведомстве, перевозчик обеспечил 142 пассажира напитками и горячим питанием. «Все услуги, которые предусмотрены, им предоставляются», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Храброво».

Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой рейса. При наличии оснований в ведомстве обещают принять меры. Проверить планируется в частности «все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров и необходимых требований безопасности».