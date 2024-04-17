Областное дорожное предприятие закупает Mercedes Sprinter за 5,6 млн рублей

Областное дорожное предприятие закупает Mercedes Sprinter за 5,6 млн рублей
Фото: Vauxford / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Все новости по теме: Госзакупки

Областное «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2» закупает автомобиль Mercedes Sprinter за 5,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Договор заключили с калининградской компанией «Сапфир», в настоящее время он находится на стадии исполнения. Согласно договору, товар должны поставить в течение 15 дней с даты заключения контракта.

Основной вид деятельности госпредприятия «ДЭП № 2» — эксплуатация автомобильных дорог. В ноябре компании достался подряд на ремонт дороги в Краснолесье почти за миллиард рублей. Согласно данным открытых источников, компания также занимается продажей и ремонтом транспортных средств.

ООО «Сапфир» руководит Денис Полежаев. Он также возглавляет компанию «Балттрастсервис», занимавшуюся консервацией руин Королевского замка.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter