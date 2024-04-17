Областное дорожное предприятие закупает Mercedes Sprinter за 5,6 млн рублей

Областное «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2» закупает автомобиль Mercedes Sprinter за 5,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Договор заключили с калининградской компанией «Сапфир», в настоящее время он находится на стадии исполнения. Согласно договору, товар должны поставить в течение 15 дней с даты заключения контракта.

Основной вид деятельности госпредприятия «ДЭП № 2» — эксплуатация автомобильных дорог. В ноябре компании достался подряд на ремонт дороги в Краснолесье почти за миллиард рублей. Согласно данным открытых источников, компания также занимается продажей и ремонтом транспортных средств.

ООО «Сапфир» руководит Денис Полежаев. Он также возглавляет компанию «Балттрастсервис», занимавшуюся консервацией руин Королевского замка.