СМИ: замглавы областного УФСБ перешел в администрацию пермского губернатора

Бывший замначальника УФСБ по Калининградской области Сергей Васильев стал заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края. Об этом сообщает в среду, 17 апреля, «Коммерсант». Как указано на сайте губернатора и правительства Пермского края, Васильев является директором контрольного департамента.
Как указывает издание, ранее эту должность занимал другой экс-сотрудник УФСБ — Артем Облацов. Он покинул пост 17 марта.
«Полковник Сергей Васильев более 20 лет прослужил в органах ФСБ России, занимал руководящие должности в УФСБ по Пермскому краю, Вологодской и Калининградской области», — отмечает «Коммерсант». В публикации сообщается, что он уволился с должности заместителя начальника УФСБ по Калининградской области весной 2024 года.В конце 2023 года в региональном управлении ФСБ сменился руководитель. Ведомство возглавил Александр Кузьминых. Павел Гуляев, занимавший должность начальника УФСБ по Калининградской области с 2019 года, получил назначение на службу в другой регион.