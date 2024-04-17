СМИ: замглавы областного УФСБ перешел в администрацию пермского губернатора

Бывший замначальника УФСБ по Калининградской области Сергей Васильев стал заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края. Об этом сообщает в среду, 17 апреля, «Коммерсант». Как указано на сайте губернатора и правительства Пермского края, Васильев является директором контрольного департамента.



Как указывает издание, ранее эту должность занимал другой экс-сотрудник УФСБ — Артем Облацов. Он покинул пост 17 марта.

«Полковник Сергей Васильев более 20 лет прослужил в органах ФСБ России, занимал руководящие должности в УФСБ по Пермскому краю, Вологодской и Калининградской области», — отмечает «Коммерсант». В публикации сообщается, что он уволился с должности заместителя начальника УФСБ по Калининградской области весной 2024 года.