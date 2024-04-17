В Калининграде решили возобновить отопительный сезон

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Власти Калининграда решили возобновить отопительный сезон. Об этом сообщила в среду, 17 апреля, глава городской администрации Елена Дятлова в своем Telegram-канале.

«Погода у нас непредсказуемая, поэтому будем подстраиваться. С завтрашнего дня возобновляем отопительный сезон. Если у вас возникнут проблемы с отоплением, то обращайтесь в свои управляющие компании и сообщайте им о том, что у вас холодные батареи. Так как, возможно, придется устранять технические неполадки», — написала Дятлова.

Ранее городские власти исключали возможность возобновления подачи отопления, поясняя, что «остановка и включение котельных — достаточно сложный технический процесс».

Отопительный сезон в Калининграде завершили 10 апреля. Об этом на протяжении нескольких дней просили многие калининградцы даже после наступления похолодания. В частности, поступали жалобы на то, что в некоторых школах «детям становится плохо».

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