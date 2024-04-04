Калининградцы продолжают просить отключить отопление, несмотря на похолодание

Весенние перепады температур в Калининградской области разделили пользователей центрального отопления на сторонников и противников продолжения отопительного сезона. В числе последних оказались родители учеников 38 школы, в одном из корпусов которой вышел из строя автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



На «невыносимую жару» в 38 школе пожаловалась одна из посетительниц страницы. «Детям становится плохо. Окна и двери открытые не помогают. Издеваться так над детьми нельзя. Руководство не может ничего сделать. Краны на батареях не функционируют», — написала она.

«В каждом корпусе 38 школы установлен автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, который распределяет тепловую энергию в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. Сейчас во втором корпусе автоматика теплового пункта вышла из строя, уже заключили договор с подрядной организацией на её ремонт», — сообщили в ответном комментарии представители администрации Калининграда.

Они также подчеркнули, что с жалобами на плохое самочувствие в школьный медпункт никто из учеников не обращался, добавив, что в школе соблюдается режим проветривания в учебных кабинетах, коридорах и рекреациях.

Ранее горвласти предупреждали калининградцев о том, что батареи вряд ли отключат до конца этой недели. В администрации напомнили, что отопительный сезон можно завершать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней составляет не менее +8 градусов.