Совфед одобрил закон о порядке оплаты сверхурочной работы

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Совет Федерации одобрил закон, уточняющий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, сверхурочная работа оплачивается исходя из размера зарплаты, установленного в соответствии с действующими у конкретного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Также предусматривается, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.

Как отмечает информагентство, внесенные изменения не являются основанием для пересмотра работодателем условий, установленных коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором до дня вступления в силу закона. Документ начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

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