«Россия» увеличивает количество рейсов Калининград — Санкт-Петербург

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Авиакомпания «Россия» решила увеличить количество рейсов между Калининградом и Санкт-Петербургом в связи с растущим спросом в летний сезон. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

С начала действия летнего расписания компания выполняла по четыре полета ежедневно. В ближайшее время количество рейсов планируется увеличить до шести в день. «С 15 апреля начались ежедневные полеты SU/FV6333 и обратного SU/FV6334. А с 25 апреля будут летать SU/FV6327 и обратный SU/FV6328, также на ежедневной основе», — отметили в пресс-службе.

Как считают в авиакомпании, такая мера позволит обеспечить «стабильное авиасообщение в высокий сезон». В пресс-службе уточнили, что «Россия» эксплуатирует на воздушной линии Калининград — Санкт-Петербург отечественные самолеты и лайнеры иностранного производства разной пассажировместимости. «В пиковые даты полеты будут выполняться на воздушных судах, рассчитанных на большее число путешественников», — добавили в компании.

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